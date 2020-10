Fondazione Mach, lago di Tovel risente cambiamento clima

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - Una recente ricerca condotta dalla Fondazione Edmund Mach ha evidenziato come il cambiamento climatico aumenti l'ossigeno nel fondale del lago di Tovel, in Trentino. Lo studio dimostra come la perdita di tre settimane di ghiaccio, che si forma sempre più tardi a causa delle temperature più calde in autunno, comporti la presenza di maggiore ossigeno sui fondali, fondamentale per la vita della sua fauna ittica. La ricerca è stata pubblicizzata come "Editor`s Choice" nella rivista scientifica "EOS.org".

La prima stazione meteorologica nel lago di Tovel è stata installata nel 1973 dall'allora Stazione sperimentale agraria forestale di San Michele. Le indagini idrobiologiche sono diventate mensili nel 1995. Il lago di Tovel è stato inserito come un sito di ricerca nella rete internazionale di Ricerche ecologiche a lungo termine. (ANSA).