Covid: ancora 2 decessi in Alto Adige, 298 i nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - Ancora due morti, in Alto Adige, a causa del Covid-19. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, ultime 24 ore, hanno processato 2.566 tamponi (di cui 1.203 nuovi test) accertando 298 nuovi casi positivi.

Il bilancio delle vittime cresce ancora - ora sono 306 tra ospedali e case di riposo - così come cresce il numero - sono 7.485 - delle persone di cui è stata accertata la positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria e quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare: dalle 6.666 di ieri si è passati oggi a 7.313.

Restano 15 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva e 133 nei normali reparti ospedalieri, mentre aumentano quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate: sono 60, dodici in più rispetto ad ieri. Altri 42 (uno in più) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

