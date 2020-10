Coronavirus: in Trentino altri 3 morti, aumentano ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - In Trentino si registrano altri tre decessi per coronavirus e 173 nuovi casi positivi su 3.123 tamponi molecolari analizzati. In aumento i ricoveri, 118; 9 sono i pazienti in terapia intensiva. Dei positivi 59 hanno più di 70 anni, 3 con meno di 5 anni. Due delle persone decedute si trovavano ricoverati negli ospedali di Trento e Rovereto, la terza in una Rsa. I nuovi casi di positivi fra gli studenti sono 18; le classi in quarantena sono 147.

I dati sono stati resi noti dall'assessore alla salute, Stefania Segnana, la quale, di fronte all'aumento dei pazienti ricoverati, ha annunciato che verranno sospesi i i ricoveri negli ospedali S,Chiara di Trento, di Rovereto e Cles. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

