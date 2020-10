ANSA-IL-PUNTO/COVID, in AAdige saracinesche giù alle ore 18

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - In Alto Adige chiusura di bar, gelaterie e pasticcerie, mentre ristoranti e negozi (ad eccezione di alimentari e farmacie) dovranno abbassare le saracinesche alle ore 18. Lo prevede la nuova ordinanza che il governatore Arno Kompatscher firmerà domani e sarà in vigore da sabato 31 ottobre sino a martedì 24 novembre. Divieto assoluto per ogni tipo di evento, manifestazione oppure feste private, annullate anche le attività di cori e bande musicali, coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. "Non ritiro l'ordinanza, ma alla luce dell'andamento epidemiologico la situazione è superata. Ci muoviamo in linea con la Germania e l'Austria", ha detto il governatore. Nel frattempo Trento prende atto della decisione del Governo che ha impugnato l'ordinanza del Trentino.

Rimangono alti i dati Covid in Trentino-Alto Adige con cinque decessi e 472 nuovi casi positivi. In Trentino si registrano altri tre decessi per coronavirus e 173 nuovi casi positivi su 3.123 tamponi molecolari analizzati. In aumento i ricoveri, 118; 9 sono i pazienti in terapia intensiva.

In Alto Adige sono due i decessi a causa del Covid-19. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, ultime 24 ore, hanno processato 2.566 tamponi (di cui 1.203 nuovi test) accertando 298 nuovi casi positivi. Il bilancio delle vittime cresce ancora - ora sono 306 tra ospedali e case di riposo - così come cresce il numero - sono 7.485 - delle persone di cui è stata accertata la positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria e quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare: dalle 6.666 di ieri si è passati oggi a 7.313.

Intanto il biostatico Markus Falk avverte: "al di fuori della propria famiglia va indossata la mascherina, perché noi siamo la fotocopiatrice del coronavirus. Più contatti abbiamo più copie del virus produciamo". (ANSA).