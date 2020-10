Rogo in segheria in val d'Ega, feriti

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - Un incendio è divampato, poco prima delle ore 13, in una grande segheria a Ponte Nova, in val d'Ega. Le fiamme hanno interessato un impianto silos per trucioli. Ci sarebbero alcuni feriti. Per domare il rogo sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco volontari della zona, come anche il corpo permanente di Bolzano e le forze dell'ordine. La colonna di fumo è ben visibile da lontano.

