Coronavirus: ministro Boccia impugna ordinanza Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha trasmesso la richiesta di impugnativa per i provvedimenti adottati della Provincia autonoma di Trento. Il medesimo provvedimento - dichiara il ministro in una nota - sarà attivato per tutte le Regioni e le Province autonome che decideranno di aggirare le disposizioni del dpcm. È in corso di valutazione l'ordinanza della Provincia autonoma di Bolzano. (ANSA).