A22, tamponamento furgone-camion a Nomi, un morto

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Incidente stradale mortale in tarda mattinata lungo l'Autostrada del Brennero, sulla carreggiata sud, all'altezza di Nomi, in seguito al tamponamento fra un furgone e un camion.

Il conducente del furgone è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. Vano l'intervento dei sanitari del '118' che ha trasportato l'uomo in ambulanza al pronto soccorso.

Per consentire i soccorsi e i rilievi da arte della Polizia stradale, la carreggiata sud tra Trento Sud e Rovereto Nord è stata chiusa al traffico. (ANSA).