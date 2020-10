Covid: Kompatscher, ferie autunno per raffreddare situazione

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - "Le ferie scolastiche, che iniziano sabato, sono un'opportunità per raffreddare la situazione Covid". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento alle ferie d'autunno la prima settimana di novembre. Kompatscher ha rivolto un appello agli altoatesini a limitare i contatti sociali durante la chiusura delle scuole e di "restare il più possibile nei propri nuclei familiari". Durante le ferie d'autunno - ha aggiunto - sarà fatto anche il punto sulla didattica, che attualmente è ancora in presenza, ad eccezione delle scuole superiore, dove il 50% avviene a distanza.

Il presidente della Provincia autonoma ha ribadito, che l'ordinanza altoatesina in alcuni punti è più rigida di quella nazionale, prevedendo il coprifuoco notturno e la chiusura dei centri commerciali di sabato e domenica. (ANSA).