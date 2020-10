Covid: 300 decessi da inizio pandemia in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - In Alto Adige si registra un altro decesso di un paziente Covid. Il numero complessivo delle vittime della pandemia raggiungono così quota 300. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.772 tamponi. Sono stati registrati 242 nuovi casi positivi. Nei normali reparti ospedalieri attualmente sono ricoverati 125 pazienti, confermando il dato di ieri, mentre il numero dei ricoveri in strutture private sale da 27 a 44. Sono 12 i pazienti Covid in terapia intensiva. In Alto Adige attualmente 6.608 persone si trovano in quarantena, delle quali 9 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Il numero delle persone in isolamento è cresciuto di 319 unità. (ANSA).