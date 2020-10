Coronavirus: in Trentino un morto e 257 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Balzo di contagi da coronavirus oggi in Trentino e un nuovo decesso. I nuovi positivi, su 1.348 tamponi analizzati, sono 257, 146 dei quali sintomatici. La persona deceduta è un uomo di oltre 80 anni, non residente in Rsa. I ricoveri in ospedale salgono a 89, di cui 5 nei reparti di terapia intensiva.

Fra i positivi, 30 sono quelli con più di 70 anni, mentre i minorenni sono 18, dei quali 15 hanno un'età compresa fra i 6 e i 15 anni. In aumento anche le situazioni che riguardano giovanissimi in età scolare per le quali sono in corso approfondimenti: oggi sono 33 i nuovi casi e le prossime ore diranno se sarà necessario intervenire per porre in quarantena le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 142).

I dati sono contenuti nel rapporto quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale. (ANSA).