Tennis: classifica Atp; nuovo best ranking per Sinner

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Jannik Sinner fa un altro passo in avanti nel ranking Atp. Nella classifica pubblicata oggi, che non vede quasi novità nella top 20 anche per i pochi tornei giocati, l'altoatesino è salito al n.43, sua miglior posizione di sempre, grazie alla semifinale conquistata a Colonia. Sinner resta l'unico under-20 nella top-100, che comprende otto italiani, e ormai è a un passo dal terzo posto 'tricolore' occupato da Lorenzo Sonego. Il miglior azzurro resta Matteo Berrettini, al n.10, davanti a Fabio Fognini, al 16.

Nella top 10, ancora dominata dal trio Novak Djokovic, Rafa Nadal, Dominic Thiem, ha consolidato il suo settimo posto il tedesco Alexander Zverev, vincitore a Colonia, mentre l'unico passo in avanti tra i primi 2o è statio fatto dal canadese Milos Raonic, ora al n.17. (ANSA).