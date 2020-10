Sci: Tour de Ski in val di Fiemme senza spettatori

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - A meno di ulteriori inasprimenti delle misure anti Covid, il Tour de Ski si svolgerà in val di Fiemme secondo il calendario prestabilito - l'8, il 9 e il 10 gennaio - con le tre prove della mass start (10 e 15 km in tecnica classica), la sprint in classico e la tappa finale del Tour con la 10 km mass start in tecnica libera sull'Alpe Cermis.

Lo comunicano gli organizzatori precisando la manifestazione dovrà però svolgersi a "porte chiuse", nel senso che il pubblico non sarà ammesso a bordo pista o nello stadio del fondo di Lago di Tesero. Per gli appassionati ci sarà la diretta televisiva.

(ANSA).