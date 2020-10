Fugatti, in Trentino bar chiusi alle 20 e ristoranti alle 22

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - In Trentino i bar resteranno aperti fino alle ore 20, i ristoranti fino alle 22, mentre le lezioni nelle scuole superiori continueranno in presenza. Questo in sintesi il contenuto di un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e che entrerà in vigore domani, con cui vengono modificati alcuni aspetti dell'ultimo Dpcm del governo Conte. L'annuncio nel corso di un intervento in diretta al Tgr.

Riguardo agli impianti sciistici, Fugatti ha precisato che è in via di stesura un protocollo con regioni e territori confinanti per consentire la loro apertura, "se la curva dei contagi non dovesse imporre ulteriori restrizioni".

Fugatti ha detto che tenere aperti bar e ristoranti fino alle 24 non sarebbe stato possibile: "già ci discostiamo e non è detto che non ci siano controversie con il governo nazionale con una possibile impugnativa, il limite delle 22 è una buona mediazione anche rispetto alla nostra attuale situazione epidemiologica". Circa le scuole, Fugatti ha detto che "si cercherà di tenerle aperte in presenza al 100% finché sarà possibile e cercheremo di aumentare e migliorare il sistema del trasporto pubblico locale". (ANSA).