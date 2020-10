Coronavirus: in Trentino un morto e 113 positivi

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - In Trentino oggi si registra un decesso per coronavirus e 113 positivi accertati con 983 tamponi.

La persona deceduta, con più di 70 anni, era ricoverata nel reparto di medicina dell'ospedale di Rovereto. Circa i casi positivi, 24 sono ospiti di Rsa e 40 anziani sopra i 70 anni. Le persone ricoverate sono attualmente 86, di cui 5 in terapia intensiva. Le classi in quarantena sono 131. Il maggiore focolaio accertato è nella Rsa di Malè.

I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dall'assessore alla salute, Stefania Segnana. (ANSA).