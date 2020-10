Caramaschi,sanzioni per chi non usa mascherina correttamente

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Parlando della diffusione della pandemia, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e il vicesindaco, Luis Walcher hanno evidenziato la situazione di criticità venutasi a creare anche in ambito provinciale e cittadino. Caramaschi nel corso della sua conferenza stampa online ha anche annunciato sanzioni per chi non usa correttamente la mascherina.

"Sottolineo - ha detto il primo cittadino Renzo Caramaschi- che l'elasticità applicata qui, credo sia verosimilmente positiva per quanto riguarda in particolare la sopravvivenza di certi settori come ad esempio i bar che chiudono alle 20.00 anziché alle 18.00 o i ristoranti che potranno lavorare fino alle 22.00. Mi permetto però di sottolineare come ancora troppa gente utilizzi la mascherina come una specie di scaldacollo, cioè abbassata. Ricordo che in base alle recenti disposizioni, è fatto obbligo di avere sempre con sè dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie e obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione ed in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantito in modo continuativo l'isolamento. Quindi la mascherina a copertura di naso e bocca va indossata correttamente, diversamente ci saranno delle sanzioni", così Caramaschi.

Per quanto riguarda il numero di contagi, "Bolzano è proporzionalmente in linea con i dati provinciali tenuto conto delle particolarità del capoluogo e della concentrazione di abitanti. Stiamo tenendo ancora bene, ma l'attenzione deve essere massima", ha detto il sindaco. (ANSA).