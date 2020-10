ANSA-IL-PUNTO/COVID, quattro decessi in Trentino-AA

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Sono quattro i decessi per Covid-19 che si registrano nelle ultime ore in Trentino-Alto Adige, mentre 434 sono i nuovi casi positivi in regione. Tre le persone decedute in Alto Adige, dove salgono a 299 i decessi complessivi. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.510 tamponi. Sono stati registrati 321 nuovi casi positivi. Salgono pertanto a 6755 le persone positive al coronavirus in Alto Adige dall'inizio della pandemia. Attualmente sono 125 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 27 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre 35 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Sono 12 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva.

Il quarto decesso si registra in Trentino, dove sono stati accertati 113 nuovi casi positivi con 983 tamponi. La persona deceduta, con più di 70 anni, era ricoverata nel reparto di medicina dell'ospedale di Rovereto. Circa i casi positivi, 24 sono ospiti di Rsa e 40 anziani sopra i 70 anni. Le persone ricoverate sono attualmente 86, di cui 5 in terapia intensiva.

Le classi in quarantena sono 131. Il maggiore focolaio accertato è nella Rsa di Malè.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore domani, con cui vengono modificati alcuni aspetti dell'ultimo Dpcm del governo Conte.

In Alto Adige il governatore Arno Kompatscher ha ribadito di aver recepito quasi tutti i punti del Dpcm. "Per vari aspetti siamo andati anche oltre", così Kompatscher. (ANSA).