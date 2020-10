Covid: un morto e 104 casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Sono 104 i nuovi contagi registratisi oggi in provincia di Trento. Sono stati analizzati 1820 tamponi molecolari, 836 processati dall'Apss, 984 dalla Fondazione Mach. Di questi 104 nuovi contagi ci sono due casi tra 0 e 5 anni, 6 tra i 6 e i 15 anni. Si è registrato anche un nuovo decesso, si tratta di un ospite di una Rsa. Attualmente sono 76 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva, mentre ci sono 122 classi in quarantena: due terzi sono classi di istituti superiori. (ANSA).