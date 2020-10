Tir sbaglia strada e resta incagliato

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è intervenuto questa mattina per un tir con targa straniere che ha imboccato erroneamente la strada tra Piccolongo e Vadena. Ad una curva non percorribile il semirimorchio si incagliò e nel tentativo di proseguire per la strada l'autista ha ulteriormente scavato il terreno fino a interdire qualsiasi possibilità di progredimento. L'autotreno è stato recuperato e riportato sulla strada dalla squadra autogru di questo corpo permanente intervenuta. Non ci sono state persone ferite. Sul posto, oltre alla squadra autogru di questo corpo permanente ed ai vigili del fuoco volontari di Vadena, era presente una pattuglia dei carabinieri. (ANSA).