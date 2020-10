Meteo: estate 2020 senza particolari anomalie

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - L'estate 2020 è trascorsa senza particolari anomalie. Lo dice l'analisi dei dati fatta da MeteoTrentino. In estate l'anticiclone delle Azzorre tende a spostarsi a latitudini più settentrionali ed è in grado di confinare a nord delle Alpi le perturbazioni atlantiche, solitamente da metà giugno a metà agosto. Nel 2020 questo spostamento verso nord è stato un po' meno marcato e ha permesso spesso infiltrazioni di aria instabile che hanno determinato una frequente instabilità. L'anticiclone africano è stato praticamente assente mentre nelle estati scorse le sue frequenti espansioni verso nord avevano determinato periodi con temperature elevate.

Per quanto riguarda le precipitazioni, l'analisi rileva l'assenza di periodi siccitosi ed una frequenza di giorni piovosi più elevata della media, per circa un terzo in più. La piovosità è risultata più alta della media ed in alcune stazioni è stata la seconda più alta dell'intera serie storica.

Relativamente alle temperature, l'estate 2020 è risultata leggermente più calda della media ma meno calda di quella dello scorso anno. L'estate è cominciata piuttosto fresca con le prime due decadi di giugno sotto la media, mentre in seguito le temperature sono risultate spesso sopra la media, in particolare gli ultimi giorni di luglio, quando si è verificata una debole onda di calore. (ANSA).