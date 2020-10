Covid: Kompatscher, tutelare lavoro e scuola

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Il modello di ordinanza da applicare nei Comuni-Cluster e le misure per interrompere i contagi sono stati al centro di una video-conferenza del presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e i sindaci altoatesini. Kompatscher ha fatto il punto della situazione, sottolineando che la priorità rimane quella di tutelare posti di lavoro, scuola e attività socio-economiche.

"Comportarsi in maniera responsabile - ha sottolineato - significa anche valutare ciò che è davvero fondamentale e irrinunciabile e ciò, invece, di cui possiamo anche fare a meno per un periodo di tempo limitato".

Il principale tema affrontato con i sindaci è stato quello dei rapporti fra Provincia e Comuni in tema di pandemia, in maniera particolare per quanto riguarda le misure da intraprendere per contenere la diffusione del virus da e nei Comuni-Cluster, e per isolare e debellare i focolai. Il governatore ha spiegato che "saranno necessari ulteriori interventi per interrompere il trend in continua crescita dei contagi". A tal proposito, la giunta provinciale si riunirà questa sera in video-conferenza per poter prevedere già con l'inizio della prossima settimana l'emanazione delle misure necessarie.

La strada proposta da Kompatscher è quella di un modello di ordinanza, attualmente in fase di elaborazione, che prende le mosse dalle due ordinanze emanate lo scorso 15 ottobre per i Comuni di Sesto Pusteria e Monguelfo-Tesido. Da poco più di una settimana, infatti, in questi due paesi vige l'obbligo di indossare la mascherina, bar e ristoranti devono chiudere alle ore 18, e tutte le manifestazioni culturali, sportive e del tempo libero sono annullate. Per quanto riguarda la situazione di Sesto Pusteria e Monguelfo-Tesido, il presidente altoatesino ha spiegato che ""grazie alle misure applicate si sono già raggiunti degli ottimi risultati". (ANSA).