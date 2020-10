ANSA-IL-PUNTO/COVID, un decesso in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Un morto e 439 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige. Il Trentino ha registrato 162 nuovi casi Covid e un decesso. I sintomatici sono 71 e 18 gli over 70. Appartiene a questa classe di età infatti la persona deceduta per covid riportata nel report odierno che dà inoltre la situazione dei ricoveri (63 pazienti di cui 4 in rianimazione) I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.209 tamponi. Sono stati registrati 277 nuovi casi positivi, mentre ieri l'incremento è stato di 269. Il numero di pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri scende da 112 a 102, ma quello dei ricoveri nelle strutture private convenzionate sale da 10 a 31. Resta invariato a 12 il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva. Continua a crescere il numero di persone in isolamento domiciliare, che sale in un giorno da 6.055 a 6.355 Il modello di ordinanza da applicare nei Comuni-Cluster e le misure per interrompere i contagi sono stati al centro di una video-conferenza del presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e i sindaci altoatesini. Kompatscher ha fatto il punto della situazione, sottolineando che la priorità rimane quella di tutelare posti di lavoro, scuola e attività socio-economiche. "Comportarsi in maniera responsabile - ha sottolineato - significa anche valutare ciò che è davvero fondamentale e irrinunciabile e ciò, invece, di cui possiamo anche fare a meno per un periodo di tempo limitato". (ANSA).