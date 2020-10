Rodari 100: il ricordo della formiche di Fabio Vettori

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - Il disegnatore trentino Fabio Vettori e le sue formiche ricordano i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, con la poesia "Il giornale dei gatti". Nato a Omegna, sul Lago d'Orta, il 23 ottobre 1920 il 'Maestro della Fantasia' nel 1970 vinse il premio Hans Christian Andersen, considerato il Nobel della letteratura per ragazzi.

Lo ricorda oggi anche il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini: "un genio assoluto della fantasia; uno straordinario scrittore, pedagogista, autore per bambini e ragazzi, inventore di favole e filastrocche; un intellettuale a tutto tondo che ha rivoluzionato la letteratura per l'infanzia rendendola vivace e divertente". (ANSA).