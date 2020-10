Covid: chiuso anagrafe di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - Per consentire un intervento di sanificazione dei locali, l'Anagrafe di via Vintler a Bolzano rimarrà chiusa al pubblico nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 ottobre. Confermati I matrimoni programmati in queste date che dunque si svolgeranno regolarmente, informa il Comune.

