Covid: +269 casi in Alto Adige, boom quarantena

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.824 tamponi. Sono stati registrati 269 nuovi casi positivi. Sono 96 i pazienti nei normali reparti ospedalieri, ai quali si aggiungono 10 in strutture private. Resta invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva (8). Vola il numero di persone in isolamento domiciliare che, per la prima volta, supera soglia 6 mila con 6.055 persone, delle quali 20 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. (ANSA).