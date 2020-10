ANSA-IL-PUNTO/COVID, +476 casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - Volano i contagi Covid in Trentino Alto Adige. Nelle ultime 24 ore si sono aggiunti a livello regionale 476 casi. In aumento i casi di contagio da coronavirus in Trentino: oggi sono 207 su 3.017 tamponi analizzati. Nessun caso viene registrato nelle Rsa e non ci sono stati decessi. I ricoveri sono attualmente 68, di cui 3 in terapia intensiva. Sul fronte scuola, altre 20 classi sono state poste in quarantena, portando il totale a 111.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.824 tamponi. Sono stati registrati 269 nuovi casi positivi. Sono 112 i pazienti nei normali reparti ospedalieri, ai quali si aggiungono 10 in strutture private.

Salgono da 8 a 12 i ricoveri in terapia intensiva. Vola anche il numero di persone in isolamento domiciliare che, per la prima volta, supera soglia 6 mila con 6.055 persone, delle quali 20 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna e Malta.

A causa del forte aumento dei contagi da Covid-19, il Berlino ha dichiarato l'Alto Adige meta a rischio, come anche gran parte dell'Italia. Il governatore Arno Kompatscher ha approfondito il tema durante un incontro con i vari rappresentanti del settore turistico, assieme al vicepresidente Daniel Alfreider e all'assessore al turismo Arnold Schuler. Tutti i presenti hanno convenuto che ora la priorità è frenare rapidamente la diffusione del contagio.

Uno studio dell'Agenzia per l'ambiente della Provincia di Bolzano sdogana le mascherine per quanto riguarda la qualità dell'aria respirata: il ricambio d'aria è sufficiente e l'anidride carbonica è come nei locali chiusi. Sotto la mascherina la temperatura sale di due gradi, causando a volte un certo disagio a chi la indossa. (ANSA).