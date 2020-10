Festival della famiglia, edizione 2020 online

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - Si terrà online, dal 30 novembre al 4 dicembre, la 9/a edizione del Festival della famiglia di Trento che sarà dedicato alle questioni legate alla crisi sanitaria da Covid-19.

Il tema della manifestazione, coordinata dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, sarà "La società trasformata: verso un'economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19". Il programma prevede workshop e seminari fruibili solo in modalità online.

"Ancora non sono chiari gli effetti della crisi sanitaria, certo è che - osservano gli organizzatori - nel giro di pochi mesi sono cambiati il sistema economico, la scuola, l'organizzazione dei trasporti, il sistema dei servizi, l'organizzazione del lavoro, il sistema di welfare, il modello dei consumi, la gestione del tempo. Il superamento della crisi non si tradurrà con la riproposizione del modello di sviluppo precedente che non esiste più. La crisi pandemica ci impone di (ri)immaginare il sistema delle politiche di sviluppo dei territori". (ANSA).