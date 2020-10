Covid: Bolzano, campagna sensibilizzazione con foto lockdown

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - Ha preso il via oggi una campagna di comunicazione voluta dalla Giunta provinciale, in collaborazione con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, che invita a riflettere sugli effetti che il Covid-19 ha sulla nostra vita quotidiana e sull'importanza di rispettare le poche, semplici, regole di comportamento. Dal punto di vista dell'immagine, si punta sulle foto che ritraggono alcuni scorci delle città altoatesine in pieno lockdown, e il messaggio che vuole essere lanciato è che, prima che sia troppo tardi, ovvero che si ritorni alla situazione della scorsa primavera, tutti sono chiamati immediatamente a dare il proprio contributo "Siamo consapevoli che il virus ha messo tutta la società di fronte ad una grande sfida - commenta il presidente Arno Kompatscher - ma sono convinto che con l'impegno di tutte e di tutti possiamo vincerla. Siamo chiamati a comportarci con grande disciplina e senso di responsabilità, rispettando le regole e facendole rispettare". La campagna di sensibilizzazione, che inizia con le inserzioni su quotidiani e riviste locali, nonché con i manifesti alle fermate degli autobus, proseguirà nelle prossime settimane. Sono previsti contenuti video e audio, oltre ad iniziative di altro tipo, per comunicare alla popolazione l'importanza e l'urgenza dell'impegno di tutti. (ANSA).