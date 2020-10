ANSA-IL-PUNTO/COVID, altri 3 decessi in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - Tre decessi e 153 i casi positivi al tampone molecolare in Trentino su 1.231 tamponi complessivi.

In Trentino sono 969 i positivi in totale, mentre le classi in quarantena sono aumentate a 93 su 4.000 (18 in più di ieri). Un accesso è avvenuto in Rsa, un altro in ospedale di Cles ed uno all'ospedale di Rovereto, si tratta di una "persona giovane con pregressi problemi di salute".

In Alto Adige sono 247 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria sulla base della valutazione di 2.294 tamponi (di cui 1.131 nuovi test) nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoveri, che superano quota cento: sono 106 nei normali reparti ospedalieri e 8 in terapia intensiva. Sono stati registrati 11 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle scuole in lingua italiana dell'Alto Adige.

L'avviso di viaggio della Germania si fa già sentire in Alto Adige, anche se scatterà solo sabato. I primi turisti fanno le valige, anticipando il rientro in Germania, e altri stanno annullando la prenotazione per il soggiorno previsto nelle prossime settimane. "Il turista tedesco presta molta attenzione alle comunicazioni dell'istituto Koch sulle zone a rischio", spiega il presidente degli albergatori altoatesini Manfred Pinzger. "L'estate è andata abbastanza bene, soprattutto agosto e settembre, ma l'autunno per noi è di enorme importanza", commenta Pinzger.

Ha preso il via oggi una campagna di comunicazione voluta dalla giunta provinciale, in collaborazione con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, che invita a riflettere sugli effetti che il Covid-19 ha sulla nostra vita quotidiana e sull'importanza di rispettare le poche, semplici, regole di comportamento. (ANSA).