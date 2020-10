La lite finisce a coltellate, arrestato 35enne tunisino

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - I carabinieri di Bressanone hanno arrestato un 35enne di nazionalità tunisina per tentato omicidio. I militari sono intervenuti nella serata di ieri, tra via Fienili e via Roma, dopo la telefonata di uno straniero che chiedeva aiuto poiché era appena stato ferito gravemente.

La pattuglia giunta sul posto ha ricostruito parzialmente l'accaduto: la vittima e l'aggressore hanno cominciato a litigare in un bar e, una volta usciti, il primo è stato improvvisamente colpito a coltellate dall'altro uomo, che conosceva.

Dopo una breve ricerca, l'aggressore è stato rintracciato a bordo di un taxi a Varna: sulla sua giacca, sottoposta a sequestro, erano visibili tracce di sangue. L'uomo, R.G., senza fissa dimora e disoccupato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. (ANSA).