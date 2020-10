Coronavirus: due morti in Alto Adige, 189 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - Salgono a 296 le vittime del coronavirus in Alto Adige dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

L'Azienda sanitaria provinciale segnala altri due decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. Crescono anche i numeri del contagio con 189 nuovi casi positivi accertati sulla base della valutazione di 1.884 tamponi (913 i test effettuati per la prima volta). Il numero delle persone testate positive al coronavirus è ora di 5.302.

Resta immutato il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: sono 96 nei normali reparti ospedalieri e 7 nelle terapie intensive. Sono, invece, 25 (uno in più) i pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.447, delle quali 27 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 2.926 (2 in più) ai quali si aggiungono 936 persone (5 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

I collaboratori dell'Azienda sanitaria risultati positivi al test dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 269, di cui 235 guariti (due collaboratori hanno lasciato il servizio prima di essere guariti e quindi non compaiono nel numero totale dei collaboratori guariti). I medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi sono 16, di cui 14 guariti. (ANSA).