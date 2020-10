Base jumper muore in Trentino dopo lancio da Cima Capi

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - Un base jumper è morto in Trentino dopo aver effettuato un lancio da Cima Capi, che si affaccia sul lago di Garda ed è meta di escursionisti anche per le sue famose vie ferrate. L'incidente è accaduto poco dopo mezzogiorno e sul posto, per prestare soccorso, si è portato anche l'elicottero.

Il base jumper però e deceduto a causa della gravità delle ferite. (ANSA).