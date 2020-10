ANSA-IL-PUNTO/COVID, ancora tre decessi in Trentino-A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - Ancora tre decessi per il Covid-19 in Trentino-Alto Adige, mentre salgono i contagi.

In provincia di Bolzano le due nuove vittime del coronavirus portano a 296 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Crescono anche i numeri del contagio con 189 nuovi casi positivi accertati sulla base della valutazione di 1.884 tamponi (913 i test effettuati per la prima volta). Il numero delle persone testate positive al coronavirus è ora di 5.302. Resta pressoché immutato il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: sono 95 (meno uno) nei normali reparti ospedalieri e 8 (più uno) nelle terapie intensive. Sono, invece, 25 (uno in più) i pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.447, delle quali 27 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Otto nuovi casi di positività al Covid-19 vengono segnalati, inoltre, nelle scuole in lingua italiana dell'Alto Adige.

In Trentino si conta oggi un nuovo decesso e altri 148 casi positivi da coronavirus. La persona deceduta è un anziano over 90 ospite di una delle Rsa in cui il virus è entrato. Fra i positivi 71 sono sintomatici. Ci sono poi 50 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva. Anche il settore scolastico mostra numeri in aumento: l'Azienda sanitaria ha registrato altri 16 nuovi casi di positività fra bambini e ragazzi in età scolare.

Con nuova ordinanza il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha stabilito fino al 31 gennaio 2021 compreso, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico all'interno del territorio comunale il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. (ANSA).