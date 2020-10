Operazione antibracconaggio in val di Cembra, 4 denunce

(ANSA) - TRENTO, 19 OTT - Il Corpo forestale trentino, nel corso di un'operazione antibracconaggio in val di Cembra, ha sorpreso in flagranza di reato una persona che svolgeva attività venatoria in orario non consentito e con un'arma modificata con dispositivo silenziatore e visore notturno. Successive indagini hanno portato a perquisizioni in casa di altre tre persone.

Tutti sono stati denunciati.

In totale sono stati sequestrati tre fucili, due dei quali modificati per lo sparo con silenziatore e dotati di apparecchiature di puntamento di ultima generazione per quanto riguarda la visione notturna ed il sistema di puntamento automatico. Le munizioni sequestrate - hanno accertato i forestali - erano anch'esse efficaci per la caccia agli ungulati e contemporaneamente idonee all'impiego su quelle armi modificate. (ANSA).