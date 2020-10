Coronavirus: in Trentino un decesso e 79 nuovi postivi

(ANSA) - TRENTO, 19 OTT - Un decesso, 79 nuovi positivi e un totale di 44 pazienti ricoverati. Questi numeri di oggi in Trentino sull'epidemia da coronavirus contenuti nel rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Ieri i tamponi analizzati sono stati 1.521.

Dei 79 positivi, di cui 24 con sintomi, i minorenni sono 10 (un paio hanno meno di 6 anni) e gli over 70 sono 11. Nessun paziente si trova in rianimazione.

Nel settore scolastico le indagini epidemiologiche riguardano una ventina di situazioni di casi positivi di bambini e ragazzi in età scolare che potrebbero portare a ulteriori quarantene.

Per il momento le classi in isolamento sono 55. (ANSA).