Sci: cdm; norvegese Braathen vince gigante Soelden

(ANSA) - SOELDEN, 18 OTT - Lo slalom gigante di cdm di Soelden e' stato vinto dal ventenne talento norvegese Lucas Braathen, al primo successo in carriera, in 2.14.41 davanti agli svizzeri Marco Odermatt in 2.14.46 e Gino Caviezel in 2.14.87.

Miglior azzurro - con una prestazione complessiva di squadra decisamente dignitosa rispetto alla passata stagione - e' stato il trentino Luca De Aliprandini 10/o in 2.15.78. In classifica ci sono poi Giovanni Borsotti (terzo miglior tempo assoluto nella seconda manche) 13/o in 2.16.08 , Manfred Moelgg 21/o in 2.16.75 e Roberto Nani 23/o in 2.17.03 Superato bene il test di Soelden per quanto riguarda le misure anti Covid, dopo una lunga pausa il prossimo appuntamento di cdm sarà sempre in Austria, a Lech: venerdi' 13 novembre gigante parallelo donne sabato 14 gigante parallelo uomini. (ANSA).