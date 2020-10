Coronavirus: un decesso e 82 nuovi casi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 17 OTT - Il rapporto quotidiano dell'azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino segnala 82 nuovi casi positivi (25 sono sintomatici) al tampone molecolare. Tra questi ci sono 13 minorenni (3 hanno meno di 6 anni, gli altri meno di 15) e 15 persone che hanno più di 70 anni.

Il rapporto riferisce anche di 1 nuovo decesso e di 36 pazienti ricoverati, nessuno in rianimazione.

Le classi in isolamento sono 50. I tamponi analizzati infine sono stati 2.127 di cui 986 all'Ospedale Santa Chiara e 1.027 nel laboratorio di San Michele all'Adige, si legge in una nota.

