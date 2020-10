Sci: Cdm; gli slalomisti azzurri in Val Senales

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - Gli slalomisti azzurri stanno per trasferirsi in Val Senales, dove le condizioni del ghiacciaio consentono un alto livello di allenamento. Dal 19 ottobre, agli ordini di Jacques Theolier, ci saranno Stefano Gross, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Hannes Zingerle, Tommaso Sala e Manfred Moelgg. Tommaso Sala e Manfred Moelgg, reduci dal gigante di apertura a Soeldendel 18 ottobre , si uniranno ai compagni solo il 21.

Per i primi due giorni, gli slalomisti si ritroveranno anche con alcuni velocisti di Coppa del mondo: Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Alexander Prast. In più ci saranno tre atleti del Gruppo della Coppa Europa: Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga e Florian Schieder.

Allenamento programmato in val Senales dal 19 al 23 ottobre anche per azzurre polivalenti guidate da Giovanni Feltrin: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago e Verena Gasslitter. (ANSA).