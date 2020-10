'L'orso con la valigia' alle Viote del Bondone

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - Presentata alle Viote del Bondone l'opera di land art "L'orso con la valigia", scultura alta 5 metri realizzata da Francesco 'Franz' Avancini con elementi naturali raccolti nel boschi del monte Bondone.

L'opera è stata commissionata dal 'Monte Bondone Green Festival' con il sostegno della locale Proloco. Il colossale orso, ritto in piedi con in mano una valigia pronto per partire, è stato realizzato nel prato di fronte alla Capanna Viote, vicino all'osservatorio astronomico del Muse. (ANSA).