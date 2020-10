Covid: test a tappeto a Monguelfo

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - A Monguelfo Tesido, in val Pusteria, è stato osservato negli ultimi giorni un aumento di infezioni di coronavirus. Perciò è stato deciso di eseguire test a tappeto anche in questo comune nel corso della prossima settimana come previsto dal piano strategico della Provincia e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

A partire da lunedì, 19 ottobre la popolazione del comune è invitata a fare il test. I test saranno eseguiti presso la Casa della cultura "Paul Troger" a Monguelfo. Per evitare assembramenti di persone, il Comune ha suddiviso l'area in zone e ha elaborato un programma per l'esecuzione dei test. I test offerti sono i test antigenici, che sono test rapidi per l'individuazione diretta del virus il cui risultato è disponibile entro ca. 15 minuti. In caso di risultato positivo, sarà eseguito immediatamente un tampone nasofaringeo (test Pcr).

