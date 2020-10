Covid: 128 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - Continua l'andamento negativo del covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.152 tamponi.

Sono stati registrati 128 nuovi casi positivi. Nei reparti normali ospedalieri sono attualmente ricoverati 66 pazienti covid, ovvero due in più di ieri, mentre il numero dei ricoveri in terapia intensiva sale da 5 a 6. Significativo anche il numero delle persone in isolamento domiciliare: 3.655, dei quali solo 23 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. (ANSA).