Comune Bolzano: firmato accordo per Caramaschi bis

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - In Municipio a Bolzano è stato firmato l'accordo per la giunta Caramaschi bis, formata da Svp, Pd, Verdi, Lista Caramaschi e Io sto con Bolzano. Renzo Caramaschi si è detto soddisfatto dell'accordo raggiunto ad una decina di giorni dal ballottaggio.

"L'accordo - ha detto - è prova della coesione e continuità di questa maggioranza rafforzata. Visto l'aggravarsi della situazione covid dobbiamo camminare in fretta ma anche in sicurezza e recuperare il tempo perso con il rinvio delle elezioni, previste in un primo momento in primavera". Secondo Caramaschi, l'accordo "non è la bibbia ma la traccia sulla quale muoverci nei prossimi anni". Questo pomeriggio la maggioranza si riunisce per l'assegnazione delle competenze. Infine, Caramaschi ha rinnovato l'appello ai cittadini alla massima prudenza per evitare un ulteriore diffondersi del virus. (ANSA).