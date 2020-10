Recovery fund: Kompatscher a Gentiloni, progetti per 2,3 mrd

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - Recovery fund, corridoio del Bennero, Minority Safepack, politiche migratorie: sono i temi al centro dei colloqui in videoconferenza che il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha avuto con alcuni commissari Ue tra cui Paolo Gentiloni.

Dopo aver discusso con il commissario all'allargamento, Olivér Várhelyi, degli effetti sul mercato del lavoro del processo di ampliamento dell'Unione Europea, Kompatscher ha dialogato con l'ex presidente del consiglio italiano di Recovery Fund, situazione economica e corridoio del Brennero.

Il presidente altoatesino ha informato Gentiloni dei progetti elaborati in Provincia di Bolzano che prevedono un investimento di circa 2,3 miliardi di euro da attingere proprio dal Recovery Fund. "Sono convinto - ha detto Kompatscher - che saremo in grado di concretizzare molte idee, tra cui quella legata al completamento della rete a banda larga, per il quale sono necessari 350 milioni di euro". Kompatscher ha poi ribadito l'importanza di proseguire nel progetto di ammodernamento del corridoio del Brennero. Sul fronte economico, Kompatscher e Gentiloni si sono detti concordi sulla difficoltà di fare previsioni circa gli sviluppi dei prossimi mesi, "e proprio per questo - hanno sottolineato - è importante sfruttare al meglio le possibilità che gli strumenti e le risorse europee offrono all'Italia e all'Alto Adige".

Con la vicepresidente della Commissione europea, la croata Dubravka Šuica, Kompatscher ha parlato invece di migrazione, cambiamento demografico e anche dell'iniziativa a tutela delle minoranze Minority Safepack, che sarà oggi al centro di un'audizione presso il Parlamento europeo. A tal proposito, riferisce una nota della Provincia, "la vicepresidente Šuica ha valutato positivamente l'iniziativa, assicurando il proprio sostegno". (ANSA).