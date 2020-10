La 'Ndrangheta anche a Trento, arresti in corso

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La 'Ndrangheta ha messo radici anche in Trentino: un'inchiesta del Ros dei Carabinieri ha accertato la presenza e l'operatività di una 'Locale' operativa nella provincia autonoma.

L'inchiesta ha portato all'emissione da parte del Gip di Trento, su richiesta della procura, di un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 19 soggetti nei confronti dei quali viene ipotizzata anche l'associazione mafiosa. I dettagli dell'indagine saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 10.30 a Trento alla quale parteciperanno il procuratore Sandro Raimondi e il comandante del Ros Pasquale Angelosanto.(ANSA).