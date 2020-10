Covid: Vettorato, nelle scuole protocolli applicati

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - "In tutte le scuole in lingua italiana i protocolli di sicurezza vengono applicati rigidamente e in ogni istituto ho potuto constatare personalmente il grande lavoro messo in campo da dirigenti, docenti e personale scolastico". Lo ha detto l'assessore provinciale alla scuola in lingua italiana, Giuliano Vettorato, che insieme al sovrintendente, Vincenzo Gullotta, ha proseguito la serie di sopralluoghi nelle scuole italiane del capoluogo per accertare l'applicazione delle misure anti-Covid.

Vettorato ha visitato, nell'ordine, la scuola professionale Cts "Luigi Einaudi", la scuola secondaria di primo grado "Enrico Fermi" e l'Istituto di istruzione secondaria di secondo grado per le scienze umane e per i servizi "Claudia De Medici".

"Dobbiamo guardare al presente - ha aggiunto l'assessore - sostenendo la qualità della didattica, rimettendo davvero la scuola e la qualità della stessa al centro dell'attenzione, consapevoli che è proprio tra le mura dei nostri Istituti che si creano le basi, le radici, per formare le generazioni future.

Radici che non possono attecchire e crescere solamente di fronte a uno schermo, nonostante le possibilità offerte dalla didattica a distanza, favorite dai progressi della tecnologia".

"È importante che i ragazzi, soprattutto in questo momento nel quale si registra un aumento generalizzato dei casi, rispettino le regole di comportamento anche al di fuori degli istituti, per non vanificare gli sforzi fatti in questi mesi", ha concluso Vettorato. (ANSA).