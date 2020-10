Coronavirus: in Trentino due decessi e 111 positivi

(ANSA) - TRENTO, 15 OTT - Sono 111 i nuovi positivi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Trentino. Oggi si registrano due decessi, uno dei quali riferito al cluster di un convento di suore trasferite alla Rsa di Volano. Dieci le persone positive sopra i 70 anni, 16 i minorenni.

La maggior parte dei casi si riferisce a situazioni in ambito familiare e di persone già in quarantena. Un focolaio è stato peraltro scoperto in un ristorante. Una cinquantina sono le classi chiuse. I ricoveri sono saliti a 31, mentre non c'è nessun paziente in terapia intensiva. I tamponi effettuati ieri sono stati 1.912.

I dati elaborati dall'Azienda sanitaria provinciale, sono stati resi noti dall'assessore alla salute Stefania Segnana.

"I prossimi 15 giorni saranno decisivi per capire la situazione che avremo di fronte, dobbiamo essere molto lucidi nelle scelte da prendere", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha lanciato un nuovo appello ai cittadini per il rispetto delle norme di prevenzione. (ANSA).