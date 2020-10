ANSA-IL-PUNTO/COVID, altri 2 decessi in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - Sono 111 i nuovi positivi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Trentino. Oggi si registrano due decessi, uno dei quali riferito al cluster di un convento di suore trasferite alla Rsa di Volano. Dieci le persone positive sopra i 70 anni, 16 i minorenni. La maggior parte dei casi si riferisce a situazioni in ambito familiare e di persone già in quarantena. Un focolaio è stato peraltro scoperto in un ristorante. Una cinquantina sono le classi chiuse. I ricoveri sono saliti a 31, mentre non c'è nessun paziente in terapia intensiva. I tamponi effettuati ieri sono stati 1.912.

Aumentano i ricoveri per Covid-19 in Alto Adige. Lo rende noto l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Nei normali reparti ospedalieri, vengono assistiti ora 64 pazienti (4 in più), mentre sono 5 (2 in più) i ricoverati in terapia intensiva. Sono 98 i nuovi contagi da coronavirus accertati in Alto Adige dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale che, nelle ultime 24 ore, hanno valutato 1.743 tamponi.

E' atteso in serata un giro di vite anti contagio per l'intero Alto Adige per frenare l'attuale andamento Covid. I due Comuni pusteresi Sesto e Monguelfo diventeranno zone rosse, con forti limitazioni per i prossimi 14 giorni, a causa di due focolai.

Il Liceo classico Carducci di Bolzano rimarrà chiuso per 10 giorni a partire da domani e fino al termine della prossima settimana per l'emergenza Covid. Oltre 760 alunni riprenderanno a seguire le lezioni in modalità a distanza. Ci sarebbero numerosi casi non tracciabile. (ANSA).