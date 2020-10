A Bolzano accordo fatto per il Caramaschi bis

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - È stato raggiunto l'accordo per la nuova giunta comunale di Bolzano che sarà guidata per il secondo mandato dal sindaco, Renzo Caramaschi. Domani, i rappresentanti delle liste e dei partiti (centrosinistra, Svp e civiche) che lo sostengono firmeranno il documento programmatico che sarà presentato e discusso per l'approvazione in consiglio comunale.

Prosegue il confronto sulla composizione dell'esecutivo. (ANSA).