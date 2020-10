Tavolo valutazione leggi, Giorgio Tonini alla presidenza

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Si è insediato questa mattina a Trento il Tavolo di coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche. Alla presidenza è stato eletto Giorgio Tonini (Pd), alla vice presidenza Vanessa Masè (La Civica); gli altri componenti sono Alex Marini (Gruppo Misto) e Devid Moranduzzo (Lega), per la Giunta l'assessore Mattia Gottardi.

Questo organismo, ha sottolineato il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, "ha un ruolo importante per capire l'impatto delle leggi provinciali sulla società trentina e per portare avanti il processo di semplificazione burocratica e normativa". Tonini, che è stato proposto come presidente da Vanessa Masè in virtù della sua esperienza legislativa, ha detto di credere molto nella funzione del Tavolo "che può diventare un'esperienza pilota per l'intero Paese". "In Italia - ha sottolineato - si spendono grandi energie per produrre una massa sterminata di leggi ma non si fa nulla per valutare se queste hanno prodotto risultati".

La prima legge che il Tavolo insediato oggi dovrà affrontare, perché contiene un articolo che dispone a tre anni dall'approvazione una verifica, è quella sulle eccedenze alimentari. I cinque componenti del gruppo di valutazione dovranno, nella prossima seduta, preparare un programma che conterrà le leggi che saranno sottoposte all'analisi e che verrà presentato al presidente del Consiglio e a quello della Giunta.

