Tangenziale Trento e A22 chiuse di notte tra 16 e 19 ottobre

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Tra venerdì 16 e lunedì 19 ottobre, dalle ore 22 alle 6, verranno chiuse la tangenziale di Trento e l'autostrada A22, in entrambe le direzioni, per consentire i lavori per la realizzazione dello svincolo di collegamento tra la tangenziale e la provinciale dell'Interporto.

Nell'ambito della realizzazione del nuovo svincolo è previsto lo spostamento su nuovi sostegni di tre tralicci dell'elettrodotto in gestione a Terna. Le limitazioni alla circolazione saranno rese note da apposita segnaletica stradale.

Inoltre il Servizio gestione strade della Provincia informerà gli automobilisti attraverso la segnalazione sui pannelli a messaggio variabile. (ANSA).