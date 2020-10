Scoperta coltivazione di cannabis in boschi di Predaia

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Una coltivazione di piante di cannabis è stata scoperta nei boschi di Predaia grazie ad un'operazione del Corpo forestale trentino condotta in collaborazione con i carabinieri di Cles.

Le indagini hanno portato all'identificazione di una persona del posto e al sequestro di diverse piante e di un quantitativo rilevante di infiorescenze di marijuana. E' stato inoltre sottoposto a sequestro un essiccatore per la preparazione della marijuana ed un dispositivo per la coltivazione in vivaio delle piante di cannabis. (ANSA).